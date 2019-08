In Sachsen-Anhalt gibt es seit 2014 die Extremismus-Ausstiegshilfe Extra (Extremismus-Ausstieg). Das Angebot soll es ausstiegswilligen Rechtsextremisten ermöglichen, die Szene sicher und nachhaltig zu verlassen. Die Ausstiegshilfe ist beim Verfassungsschutz angesiedelt, was von Beginn an für Unmut sorgt. Der Verein Miteinander, der sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, kritisierte bereits 2014 die Umsetzung des Programms. Der Erstkontakt für Ausstiegswillige sollte dem Verein zufolge bei einer unabhängigen Stelle außerhalb von staatlichen Strukturen angesiedelt sein, damit die Hürden möglichst niedrig sind.



Das Innenministerium gibt an, dass die Mitarbeiter von Extra keine Informationen für den Nachrichtendienst erheben und auch keine Polizei-Aufgaben wahrnehmen. Man arbeite streng vertraulich.



Das bietet Extra laut Innenministerium:





Qualifizierte, vertrauliche Beratung am Telefon

Persönliche Beratung und Begleitung im Ausstiegsprozess

Vorurteilsfreie Gespräche über Probleme, Sorgen, Ängste und Wünsche

Erstellung individueller Ausstiegsplanung

Hilfe in Bedrohungssituationen

Unterstützung bei der Arbeits-​ oder Ausbildungssuche

Vermittlung von Hilfen/Therapien bei Alkohol-​, Drogen-​ und finanziellen Problemen

Hilfe bei Behörden

Unterstützung bei Covern oder Entfernen von Tätowierungen

Begleitung bei Gesprächen mit Eltern, Lehrern, Arbeitgebern usw.

Unterstützung bei der Wohnungssuche



Derzeit ist hauptsächlich ein Mitarbeiter des Innenministeriums in Vollzeit für Extra tätig. Er wird dem Ministerium zufolge von einem Jugendberater der Polizei unterstützt, der bedarfsabhängig arbeitet. Ansonsten übernimmt das Innenministerium noch "sonstige konzeptionelle, verwaltungsinterne und öffentlichkeitswirksame Aufgaben von Extra".



Auch in anderen Bundesländern soll der Verfassungsschutz ausstiegsbereiten Rechtsextremisten helfen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Außerdem kann man sich an das Bundesamt für Verfassungsschutz wenden.