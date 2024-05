Schokocremetorte und Himbeerkuchen stehen heute auf Luise Dümichens To-do-Liste. Die beiden deutschen Klassiker, sie gehen der 21-Jährigen leicht von der Hand. Mit einem großen Rührgerät vermischt sie Schokolade und Butter zu einer geschmeidigen Masse, die sie später auf den Tortenböden verteilen wird. Luise Dümichen ist zurück im Alltag, zurück in der Backstube der Bäckerei Käpernick in Annaburg, wo sie ihre Ausbildung zur Konditorin macht und viele Rezepte längst auswendig kennt.

Erst einen Monat ist es her, da sahen ihre Arbeitstage noch ganz anders aus. Drei Wochen verbrachte Luise in der westfranzösischen Stadt Saumur. In einer Patisserie buk und verzierte sie dort allerlei Gebäck, das weder in der Annaburger Backstube noch in ihrer Berufsschule in Dessau auf dem Lehrplan steht.