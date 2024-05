Der Studie zufolge wird zudem deutlich mehr über Regierungs- als über Oppositionsparteien der Bundespolitik berichtet. So sei in öffentlich-rechtlichen Formaten insgesamt zu 33 Prozent über die SPD berichtet worden, zu 28 Prozent über die Grünen und zu zwölf Prozent über die FDP. Über die oppositionelle Union aus CDU und CSU wurde in 19 Prozent der Beiträge berichtet, über die AfD in fünf Prozent und über die Linkspartei in drei Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in den Privatmedien.