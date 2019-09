67 der Deutschen sprechen sich in einer repräsentativen Umfrage von YouGov für eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe aus. (Archivfoto) Bildrechte: imago images/blickwinkel

Repräsentative Umfragen zeigen immer wieder, dass sich gut zwei Drittel eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe wünschen. Es ist erst wenige Monate her, da ging die Zahl 67 durch die Medien: 67 Prozent der Deutschen wünschten sich, dass aktive Sterbehilfe legalisiert wird. So hatte es das Meinungsforschungsinstitut YouGov herausgefunden. Im Osten der Republik war die Zustimmung noch höher: Hier sprachen sich 72 Prozent der Menschen für eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe aus.



Seelsorger und Pfarrer Ulrich Paulsen erklärt sich das so: Zu wenige Menschen wissen um die Möglichkeiten der Palliativmedizin. Sie fürchten sich vor dem letzten Abschnitt ihres Lebens, haben Angst vor dem Tod. An dieser Stelle kommt die Palliativmedizin ins Spiel – die Linderung von Schmerzen oder anderen Symptomen also. "Wir haben gute Möglichkeiten, Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten", sagt Paulsen. Wenn er so etwas wie eine Forderung an die Politik aufstellen sollte, wäre es folgende: mehr Palliativmediziner, auch in ländlichen Regionen. Ulrich Paulsen ist für eine flächendeckende Palliativversorgung in Deutschland.