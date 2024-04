Er hatte jüngst ja behauptet, er habe eigentlich nur Trumps "America First" übersetzen wollen. Die deutsche Übersetzung hätte allerdings "Deutschland zuerst" gelautet. Auch das wäre noch immer eine nationalistische Aussage in seinem Sinne gewesen. Aber die hat er nicht genommen, sondern lieber eine SA-Parole bemüht. Und diese hat er Ende 2023 in Gera noch mal wiederholt. Da gab es ja schon längst die Anzeige gegen ihn. Spätestens da hätte er genau wissen können, was er sagt.

Herr Höcke verwendet in seinen Reden und Publikationen ja immer wieder Stilmittel und Begriffe, die an die Rhetorik der Nationalsozialisten erinnern. Was sagt das über ihn aus?

Herr Höcke ist ein amtlich beglaubigter Rechtsextremist und Faschist. Und seine Wortwahl unterstreicht genau das.

In seinem Buch "Nie zweimal in denselben Fluß" spricht er ja beispielsweise auch von einer großangelegten "Remigration", die einer "wohltemperierten Grausamkeit" bedürfe. Allein, dass ein deutscher Politiker Grausamkeit als politisches Mittel präsentiert, ist in der parlamentarischen Geschichte der Bundesrepublik beispiellos. Also zumindest, was Parteien angeht, die im Deutschen Bundestag sitzen.