Eingang des Dorfladens in Deersheim. Bildrechte: MDR/Maria Selchow

Die Einwohner in Deersheim bei Osterwieck im Harz haben sich dafür eingesetzt, dass aus einem ehemaligen Ochsenstall ein Dorfladen wurde. Mit der Zeit ist die Idee gewachsen und der Dorfladen ist inzwischen nicht nur ein Ort für schnelle Erledigungen, sondern auch für Begegnungen. In dem alten Gutshofgebäude sind neben dem Dorfladen, ein Café, eine Markthalle und eine Poststelle untergebracht. Die Einwohner können hier frische und regionale Produkte einkaufen und sich zum Austauschen im Café treffen.

Den Dorfladen gibt es seit 2016. Die Idee dazu ist damals aus einer Notsituation heraus entstanden. 2012 wurde nämlich die letzte kleine Kaufhalle in Deersheim geschlossen und somit gab es vor Ort keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Das sei vor allem ein Problem für Ältere und eingeschränkte Menschen gewesen, erzählt Hans-Jürgen Müller, einer der Gründungsmitglieder des Dorfladens.

Dann seien die Bewohner zusammengekommen und hätten überlegt, einen Dorfladen zu gründen. Mehrere Einwohner hätten sich gleich dazu bereit erklärt, sich aktiv an der Gründung des Ladens zu beteiligen, erzählt Müller.

Neben regionalen Produkten wie Bio-Eier, Honig und Kartoffel kann man Waren des täglichen Bedarfs einkaufen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Um die finanzielle Last und auch die Verantwortung aufzuteilen, haben die Deersheimer eine Genossenschaft gegründet. Jeder zahlte 50 Euro Genossenschaftsbeitrag ein, um den Laden mitzufinanzieren, manche auch mehr, erzählt Müller. Der Rest wurde durch Fördermittel finanziert. Allerdings sei das ehrenamtliche Engagement der Dorfbewohner das Wichtigste gewesen. Darunter fällt etwa die Renovierung des ehemaligen Ochsenstalls, der zum heutigen Dorfladen umgebaut wurde.



Von der Idee bis zur Eröffnung hat es vier Jahre gedauert. Am 16. November 2016 war es dann soweit und der Dorfladen in Deersheim hat eröffnet. Inzwischen hat die Genossenschaft 150 Mitglieder – bei gut 750 Einwohnern im Ort.