Chronologie Neue Wohnungen vs. Naturschutz – Streit um Stadtmarsch in Magdeburg

Hauptinhalt

Die Pläne für ein neues Wohnviertel am Stadtpark werden in Magdeburg seit Jahren kontrovers diskutiert. In dieser Woche steht ein entscheidender Beschluss im Stadtrat an. Wie die Planungen bisher verlaufen sind – ein Überblick.