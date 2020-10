Jubel in Chemnitz, enttäuschte Gesichter in Magdeburg: Als die Jury am Mittwoch verkündete, dass Chemnitz die neue Kulturhauptstadt Europas 2025 werden wird, war mit Händen greifbar, was Magdeburg da für eine Chance verpasst hat. Der Titel hätte der Stadt extrem gut getan. Was aber auf die erste Ernüchterung nun folgen muss, ist der Blick nach vorne: Was kann Magdeburg von Chemnitz lernen? Was sind die nächsten Schritte? Was kann die Stadt verbessern? Denn eins ist klar: Gerade mit den erheblichen Beschränkungen öffentlichen Lebens, die am Montag in Kraft treten, ist es wichtiger denn je, das kulturelle Potenzial Magdeburgs zu bewahren und zu stärken.