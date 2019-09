Die Fahrradstraßen in Dessau-Roßlau liegen abseits der viel befahrenen Verkehrsadern. Die Georgenallee etwa ist in dem Teil, wo sie Fahrradstraße ist, eine eher weniger befahrene Straße entlang des Landschaftsparks "Georgengarten". Die Walderseestraße ist eine schmale Straße in Randlage der Stadt, die zu einem Ausflugslokal führt und am Schillerpark ist es ähnlich. Autofahrer müssen hier 30 fahren, Radfahrer bestimmen in jedem Fall das Tempo, dürfen gemäß der Regeln nebeneinander fahren.



Der ADFC kritisiert, dass die Streckenabschnitte der ausgewiesenen Fahrradstraßen zu kurz sind. Zumindest am Schillerpark und in der Georgenallee. Denn nicht die komplette Straße ist Fahrradstraße. Wie viele Fahrradfahrer hier tatsächlich nebeneinander fahren, lässt sich nicht sagen.