Unverpacktladen in Magdeburg Mit Joghurtgläsern gegen Verpackunsgmüll und Hygienesorgen

Im Laden von Sarah Werner klimpert es an jeder Ecke. Gläser schlagen aneinander, Papiertüten rascheln und eine Kundin füllt mehrere Schüsseln mit Nüssen, Reis und Obst. Und obwohl diese Kundin, die einzige im Laden ist, wirkt alles sehr wuselig. Gläserne Röhren gefüllt mit allerlei Lebensmitteln stehen im Raum oder hängen an der Wand, Tische und Regale sind voll mit Gläsern. Kurzum, es ist ein kleiner gemütlicher Tante-Emma-Laden. Oder besser: Tante-Erna-Laden. Denn Sarah Werner ist die Inhaberin von "Frau Ernas loser Lebensmittelpunkt", einem kleinen Unverpacktladen in Stadtfeld in Magdeburg.

Frage der Hygiene in Zeiten einer Pandemie

In einem Unverpacktladen ist es üblich – das sagt schon der Name – dass es keine Verpackungen gibt. Jeder kann sich hier alles selber in gewünschter Menge zusammenstellen und in eigens mitgebrachte Behälter abfüllen oder vor Ort Gläser dafür kaufen. Das liegt im Trend. Unverpäcktläden gibt es seit einigen Jahren in immer mehr Städten. Umweltbewusstsein und die Klimakrise geben den Läden Aufwind. Doch jetzt in Corona-Zeiten haben Läden wie der von Sarah Werner ein Problem: Die Skepsis mancher Kundinnen und Kunden wächst. Sollte man jetzt in einem Unverpacktladen einkaufen? In einer Zeit, in der wir alle möglichst wenig berühren und anfassen sollen? Es ist die Frage nach der Hygiene in Zeiten einer Pandemie.

Gläser können überall zurückgegeben werden

In diesen Gläsern werden die Lebensmittel eingepackt und stehen griffbereit im Regal. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Sarah Werner kennt diese Argumente. "Für viele Menschen erscheint es logisch, dass Unverpacktes unhygienisch sein muss. Wenn etwas in Plaste eingeschweißt ist, glauben viele es sei hygienischer". Stimmt nicht, sagt Sarah Werner. Und trotzdem hat sie in ihrem Laden in Magdeburg etwas eingeführt, um skeptische Kunden zu beruhigen: ein Pfandsystem. "Wir haben für viele Lebensmittel ein Standardgefäß genommen und packen dort Produkte ab, die der Kunde direkt so aus dem Regal nehmen kann." Bei dem Standardgefäß handelt es sich um klassische Joghurtbehälter aus Glas. Der Vorteil: Diese können an allen Pfandstellen zurückgegeben werden. Denn auch Supermärkte verkaufen Joghurt in diesen Behältern. "Das Glas muss also nicht bei uns zurückgebracht werden", sagt Werner. Und 15 Cent Pfand fallen dabei auch kaum ins Gewicht.