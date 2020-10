Neben dem Landarzt-Stipendium aus Osterburg gibt es in Sachsen-Anhalt seit dem Wintersemester 2020/2021 die sogenannte Landarztquote. Damit werden zum ersten Mal fünf Prozent der Medizin-Studienplätze in Halle und Magdeburg an Interessierte vergeben, die sich verpflichten, im Anschluss an ihr Studium für mindestens zehn Jahre in einer schlecht versorgten ländlichen Region Sachsen-Anhalts zu arbeiten. Das Auswahlverfahren leitet die KVSA. Sie berichtet, dass sich 277 Interessierte auf die 21 Plätze beworben haben. Bei der Platzvergabe spielt die Abiturnote keine entscheidende Rolle.



Petra Grimm-Benne (SPD), Sozialministerin Sachsen-Anhalt, sagt: "Das Bewerbungsverfahren ist eine Chance für diejenigen, die Medizin studieren wollen, aber keinen Abiturschnitt von 1,0 vorweisen können." Während Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz für die Erhöhung der Quote ist, sieht der Landarzt Ingo Ungewickell die Quote problematisch. Durch die Quote sei es möglich, dass Personen mit einem guten Notendurchschnitt der Studienplatz weggenommen werde.