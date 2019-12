Wirtschaftsreise Was Sachsen-Anhalt von Vietnam lernen kann

Die Straße als Fabrik

Die gleiche Hartnäckigkeit, mit der einst die vietnamesischen Vertragsarbeiter sich eine Existenz in Ostdeutschland aufbauten und zwar ohne die sozialen Sicherungssysteme in Anspruch nehmen zu können, diese Hartnäckigkeit ist auch in Vietnam selbst zu spüren. Kleinst- und Kleinunternehmen bilden ganz offenbar das Rückgrat der Wirtschaft. Man findet kein Gebäude, in dem nicht gefräst, gehobelt, gehämmert oder gebohrt würde.

Ganze Straßenzüge gleichen einer lang gezogenen Fabrik, wo man im Haus 1 eine Metallstange abgibt und im Haus 22 eine Lampe oder einen Fahrradrahmen abholt. Und da wird auch auf moderne Technologie gesetzt, denn in so mancher Werkstatt steht eine CNC-Maschine oder eine Spritzgussanlage. Sicherlich lassen sich komplexe Werkzeugmaschinen so nicht herstellen, aber dieses Kleingewerbe hat dennoch eine wichtige Funktion. Es sorgt für Einkommen und für eine Belebung der Stadtquartiere bis in die Randbezirke. Unten wird gearbeitet, oben gewohnt: Vietnamesische Straßen sind kleine Fabriken. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Sachsen-Anhalt: Innenstädte müssen belebt werden

Nach unseren europäischen Vorstellungen wirkt das freilich nicht allzu effizient. Natürlich produziert eine Lampenfabrik deutlich günstiger und schneller, als ein einzelner Handwerker. Und eine Brötchenfabrik wie etwa die in Eisleben verkauft die Teiglinge deutlich günstiger als ein lokaler Bäckermeister, selbst wenn Ware durchs ganze Land gekarrt werden muss.

Zugleich jedoch starten Sachsen-Anhalts Städte aufwändige Kampagnen, um ihre Innenstädte zu beleben. Die nämlich verlieren zunehmend ihre Funktion. Erst verschwanden Handwerk und Kleingewerbe, nun droht auch der Einzelhandel dem Online-Trend zum Opfer zu fallen.

Zukunft liegt in der Vergangenheit

Provokant formuliert könnte man sagen: Die Zukunft der Städte liegt in ihrer Vergangenheit, also in einer Wiederbelebung von Handwerk und Gewerbe. Sieht man die Vitalität der vietnamesischen Städte, dann ahnt man, welches Potenzial nutzbar gemacht werden könnte, und das auch mit Blick auf die Zukunft der Erwerbstätigkeit. Denn dass mit der zunehmenden Digitalisierung eine erneute Beschäftigungskrise einhergehen könnte, ist ja nicht ausgeschlossen.

Und auch deshalb wird ja über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens debattiert. Aber statt das Unproduktivsein zu finanzieren, könnte man ja auch das Kleingewerbe fördern, also Strukturen unterstützen, die zwar weniger effizient sind, aber regionale Wirtschaftskreisläufe in Gang halten. Um leere Innenstädte wieder zu beleben, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, glaubt Uli Wittstock. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Menschen brauchen Gefühl, gebraucht zu werden

Nun geht es dabei nicht um Sozialromantik. Arbeitszeitregelungen, Arbeitsschutz oder Urlaubsgeld spielen in der vietnamesischen Kleinwirtschaft keine Rolle und die Aufgaben des Sozialstaates muss die Familie übernehmen. Diese Schattenseite kann nicht verschwiegen werden und sollte auch nicht als Vorbild dienen. Aber die aktuellen Debatten um den Kohleausstieg in Sachsen-Anhalt zeigen, dass ein Perspektivwechsel angeraten scheint.

Auf den Smog kann Uli Witstock gut verzichten. die vietnamesische Mentalität würde er gerne auch in Sachsen-Anhalt sehen. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Denn diese Debatten sind ja derzeit zu einem nicht unerheblichen Teil vom Warten bestimmt, dem Warten auf Fördergelder und dem Warten auf einen Großinvestor. Und mit Blick auf letzteren könnte man genauso gut auf einen Lottogewinn spekulieren. Wie nachindustrielle Regionen so zu gestalten sind, dass sie lebenswert bleiben, also den Menschen das Gefühl geben gebraucht zu werden, gehört zu den großen Herausforderungen der Digitalisierung. Ein Blick auf vorindustrielle Formen des Wirtschaftens könnte da helfen.

"Macher-Gen" gegen die Leere?

Bislang sucht Sachsen-Anhalt vor allem den Kontakt nach Vietnam, um den Fachkräftemangel in schwierigen Branchen wie zum Beispiel der Pflege zu begegnen. Leicht dürfte das nicht werden, denn wer das quirlige Leben in den Straßen dort erlebt hat, kann sich kaum vorstellen, dass die reale Leere in Teilen Sachsen-Anhalts von den jungen Zuwandererinnen als Luxus empfunden wird.

Aber vielleicht gelingt es ja, auch einen Teil des vietnamesischen "Macher-Gens" zu importieren, also das Bewusstsein, selber wirtschaftlich aktiv zu werden, natürlich flankiert von staatlicher Unterstützung. Auch wenn der Blick als Besucher ein oberflächlicher ist, die Menschen in Vietnam scheinen ihren Alltag deutlich optimistischer zu gestalten, als man dies in Ostdeutschland erlebt. Mit dem Verweis auf Einkommen oder Vermögen lassen sich diese Unterschiede jedenfalls nicht erklären.