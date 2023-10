Seit über 15 Jahren ist Martin Männel der große Rückhalt des FC Erzgebirge Aue. Und am Sonntag, den 22. Oktober 2023, wird das Torhüter-Idol der Veilchen gegen den SSV Ulm 1846 laut Vereinszählung sein 500. Spiel im lila-weißen Dress bestreiten.



Grund genug, Martin Männel mit einem ausführlichen Exklusivgespräch über seine Karriere zu würdigen. MDR SACHSEN-Reporter Ronny Maiwald hat das in diesen Tagen getan.



Haben sich seine Träume erfüllt? Wie schaut Martin Männel auf die letzten 15 Jahre? "Ich habe hier Wurzeln geschlagen", sagt der Erfolgstorhüter, "und ich bin froh, das sich das über die Zeit so entwickelt hat". Hören Sie das bewegende Gespräch hier im Audio.