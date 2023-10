Am Donnerstag saß Männel in der Pressekonferenz und versuchte, seine Dankbarkeit über die vergangenen 15 Jahre in Worte zu fassen: "Ich bereue nicht, diese Entscheidung getroffen zu haben", sagte er mit Blick auf seinen damaligen Wechsel von der zweiten Mannschaft des FC Energie Cottbus nach Aue, wo er dann sein Debüt als Profi feierte. "Ich hatte viele schöne Momente. In der Rückschau freue ich mich über jeden einzelnen Tag, den ich hier verbringen durfte", fügte er an - wohl wissend, dass er nicht nur erfolgreiche Zeiten in Aue erlebte.