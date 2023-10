Gewinnt die Kandidatin / der Kandidat weniger als 1.000 Euro, geht der Rest in einen Jackpot, der jede Woche am Freitag ausgelost wird. Auch die je 1.000 Euro vom 31.10.2023 und 22.11.2023 gehen komplett in den Jackpot.

Dazu wird es immer am Freitag bei MDR SACHSEN - Das Sachsenradio den Sachsenradio-Kassenhit geben. Dieser steht vorher fest und wird beworben. Läuft dieser dann in voller Länge im Hauptprogramm bei MDR SACHSEN in der Zeit von 05:00 - 18:00 Uhr (Musiksondersendungen ausgenommen) kann sich jeder für den Jackpot telefonisch anmelden. Nur derjenige, der Live im Radio zu hören ist und den der Moderator / die Moderatorin als Gewinner benennt, gewinnt den Jackpot.

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass der MDR ggf. über Gewinnspiel und Teilnehmer*innen/Gewinner*innen (voller Name und Wohnort) und Gewinner*innen exklusiv und unentgeltlich in Bild und Ton in sämtlichen Medien berichten kann. Die Gewinner*innen erklären sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- oder Bild-Material im Zusammenhang mit der Darstellung des Gewinnspiels zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk, Fernsehen, Multimedia, sämtliche Bild-, Tonträger und Abrufsysteme, DVD u. ä).