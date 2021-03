Ute Freudenberg kocht: Gurkensalat mit feinen Kartöffelchen und Spiegelei

Zutaten (möglichst in Bio-Qualität):

Die Kartöffelchen in Salzwasser kochen.



Genügend Butter in eine Pfanne geben und die beiden Eier als Spiegeleier bei niedriger Temperatur braten bis die Ränder knusprig sind. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.



Die Salatgurke mit einer Gemüsebürste und Wasser reinigen und abtrocknen. Mit einem Gemüsehobel in dünne Scheiben hobeln, mit sauberen Händen leicht durchkneten.