Reportage Mirjam wird sterben: Wenn das Leben schon mit 14 endet

Ins Schwimmbad, Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern, vielleicht sogar Fliegen – das sind Mirjams Wünsche. Während Gleichaltrige von der Zukunft träumen, überlegt die 14-Jährige, was sie noch einmal tun möchte, bevor sie "den Löffel abgibt". Was ruppig klingt, spielt an auf die berühmte Liste, die auch Mirjam mit ihrer Familie aufsetzt, um das Leben am Ende noch einmal in die eigenen Hände zu nehmen.