Thomas Kapapa ist Arzt und rettet Menschenleben. Als Neurochirurg am Universitätsklinikum Ulm entfernt er bösartige Gehirntumore oder lebensgefährliche Gefäßmissbildungen. Er befreit Patienten mit Bandscheibenvorfällen von lähmenden Schmerzen. Jeder Patient, jede Operation ist eine neue Herausforderung. Dabei weiß der Arzt selbst, was es heißt, Patient zu sein. Thomas Kapapa sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl.

Geboren wurde Thomas Kapapa in Südostafrika, aufgewachsen ist er in Ostfriesland, kurz hinterm Deich. Seine Eltern - ein Arzt und eine Krankenschwester - stammen aus Malawi. Sie hatten sich während der Ausbildung in Deutschland kennengelernt. Als politische Flüchtlinge kehrten sie mit ihrer Familie hierher zurück. Thomas Kapapa konnte alle Hindernisse überwinden, um Neurochirurg zu werden. "Er operiert ja mit den Händen, nicht mit den Füßen", meint sein Chef am Universitätsklinikum Ulm heute. Der war am Anfang durchaus skeptisch. Operieren im Rollstuhl?