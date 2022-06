Glück und Schmerz liegen bei Familie Hosche nah beieinander. Was den einen Tag noch problemlos funktioniert, klappt am nächsten überhaupt nicht mehr. Da ist zum Beispiel das Problem mit der täglichen Tablette. Uma benötigt mittlerweile ein recht starkes Medikament. Doch wie gibt man einem Kind eine Tablette, die es nicht will, aber dringend braucht? Fein zerbröselt in einer Schokopraline oder vielleicht in einem Gummibärchen? Uma will plötzlich weder das eine noch das andere. Die Eltern müssen sich etwas einfallen lassen. Immer wieder.