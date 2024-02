Die beiden Peking-Olympiasieger Hannah Neise und Christopher Grotheer haben bei den Weltmeisterschaften in Winterberg Gold im Mixed-Team der Skeletonis gewonnen. Das Duo vom BSC Winterberg/BRC Thüringen setzte sich am Samstag mit zwölf Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem britischen Duo Tabitha Stoecker und Matt Weston durch. Auf Rang drei kamen Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland) und Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg).

Für Grotheer war es bereits das dritte Gold im Mixed nach 2021 in Altenberg und 2023 in St. Moritz, für Neise das erste WM-Gold überhaupt in ihrer Karriere. "Mega, die Fahrt war super, einfach ein geiles Gefühl", sagte Grotheer, der auch im Einzel Gold holte. Neise war nach Bronze im Einzel-Wettbewerb glücklich mit dem Abschluss: "Meine Familie war hier und viele aus meiner Heimat Schmallenberg und haben mich unterstützt. Es war ein schönes Gefühl", sagte sie.