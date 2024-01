Nur einen Schießfehler erlaubten sich die Deutschen in der Single-Mixed-Staffel am vorletzten Wettkampftag am Samstag (20. Januar) in Südtirol. Und auch in der Loipe waren die beiden nicht zu schlagen. Mit elf Sekunden Vorsprung auf Norwegen liefen der Sachse und die Thüringerin zum Sieg, Österreich kam auf Rang drei. Erstmals seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2015 konnte ein deutsches Team im Weltcup gewinnen.

"Unbeschreiblich, mein erster Weltcup-Sieg - und das in der Single-Mixed. Ich habe so laut geschrien, als Justus den letzten Schuss gemacht hat. Ich bin einfach ultra happy", sagte Voigt in der ARD. Strelow ergänzte: "Ich muss mir das nachher nochmal anschauen im Fernsehen, damit ich das genießen kann."

Voigt übergibt als Zweite

Die beinahe makellose Schießleistung des Duos (39 von 40 Treffern) begann Vanessa Voigt mit zehn Volltreffern, nachdem sie am Vortag auf Rang vier knapp das Podest verpasst hatte. Doch im Stehendschießen verhakte sich eine Patrone im Gewehr der Thüringerin, weswegen sie als Zweite an Strelow übergab. Der in Dippoldiswalde geborene Athlet schoss nicht nur genau, sondern auch schneller als die ganze Konkurrenz. Zusammen mit dem Norweger Christiansen zog der Sachse davon.

Und beim zweiten Schießen ließ er auch den Skandinavier stehen, holte 18 Sekunden Vorsprung heraus. Den ließ sich das deutsche Paar nicht mehr nehmen, auch wenn Strelow im letzten Anschlag einen Nachlader brauchte. Bildrechte: IMAGO / GEPA pictures

Nachdem er zusammen mit Hanna Kebinger in Östersund Rang sieben einfuhr, konnte Strelow in Antholz mit Voigt von ganz oben auf dem Podest grüßen. Zum Abschluss des Weltcups, der die Generalprobe auf die WM in Nove Mesto ist, geht es am Sonntag (21. Januar) noch einmal in den Massenstart.