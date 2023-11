Für das deutsche Team war es bereits der sechste Podestplatz im sechsten Rennen auf der ersten Saisonstation - so gut lief es zuletzt vor acht Jahren zum Start in die Saison 2015/2016. Lange lagen die Männer sogar auf dem zweiten Rang, Schussläufer Kühn musste allerdings nach dem letzten Schießen einmal in die Strafrunde.

Gesamtweltcup-Spitzenreiter Rees und der Einzel-Zweite Strelow mussten wegen Infekt-Symptomen kurzfristig passen. Ein Staffeleinsatz kam nach der Nominierung tags zuvor doch nicht mehr infrage, «um die folgenden Wettkämpfe nicht zu gefährden», wie Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld sagte. Am Samstag steht für die Herren im Sprint das nächste Rennen an. In diesem Wettbewerb würde Rees erstmals in seiner Karriere im Gelben Trikot antreten, wenn er wieder rechtzeitig fit wird.