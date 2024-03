Rekordweltmeister Francesco Friedrich liegt bei der Bob-WM zur Halbzeit im Vierer auf Gold-Kurs. Der 33-Jährige startete wie schon im Zweier mit Bahnrekord und verwies Johannes Lochner (Stuttgart) mit einem Vorsprung von 0,27 Sekunden auf Rang zwei. Shootingstar Adam Ammour (Oberhof/+0,75) macht die hervorragende Ausgangslage der Deutschen vor der Entscheidung am Sonntag auf dem dritten Rang perfekt. "Wir haben eine gute Perfomance hingelegt. Leider ließ die Bahn im zweiten Lauf nach. Morgen gehen wir dann als Erstes rein. Wir haben eine aggressive Linie genommen. Morgen sind noch zwei Läufe, da werden wir noch einmal alles geben", sagte Friedrich im ZDF.

Im Kampf um Bronze könnte vor allem Emils Cipulis (+0,80) gefährlich werden. Im ersten Lauf hatte sich der Lette noch zwischen Lochner und Ammour geschoben und belegt vorerst Rang vier. Bei strahlendem Sonnenschein begann Friedrich die Mission Doppelweltmeister mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Alexander Schüller (beide Halle) und Felix Straub (Oberbärenburg) gleich im ersten Durchgang mit einer Top-Startzeit. Lochner konnte als einziger Konkurrent am Start noch mithalten, büßte auf der Fahrt aber ein. Die Läufe drei und vier finden zum Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag ab 14.00 Uhr statt. Am vergangenen Wochenende hatte Friedrich vor Ammour und Lochner bereits Gold im Zweier gewonnen. Ein Sieg im Vierer wäre WM-Titel Nummer 16 für den Sachsen.