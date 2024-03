Bildrechte: IMAGO / Torsten Helmke

Boxen Krachender K.O. beendet Suskes Titelträume | Kadiru gewinnt durch TKO

16. März 2024, 23:24 Uhr

Der Boxabend endete mit einer brutalen Geraden, an dessen Ende Max Suske stand. Die Box-Hoffnung konnte sich den Traum vom Junioren-Titel nicht sichern, dafür glänzten andere Boxer am Abend in Stralsund.