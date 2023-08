Diverse Analysen haben den Verdacht nahegelegt, dass die extrem geringe Menge der Dopingsubstanz über Hautkontakt in den Körper der Gewichtheberin gelangte. Dieser Argumentation folgte der CAS und bescheinigte der Athletin, dass ihr keine Schuld und auch keine Fahrlässigkeit an dem Dopingbefund anzulasten sei. Entsprechend verhängte der CAS keine Sperre. Theoretisch könnte Schlittig jetzt wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Trotzdem wurde sie aber schuldig gesprochen, gegen die Anti-Doping-Regeln des Internationalen Gewichtheberverbandes (IWF) verstoßen zu haben.



Das klingt erstmal widersprüchlich. Aber in den Anti-Doping Regeln des Internationalen Gewichtheberverbandes steht: "Athleten sind verantwortlich für jegliche verbotene Substanz, die in ihrer Probe gefunden wird." Es ist also egal, ob die Dopingsubstanz wissentlich, fahrlässig oder unwissentlich in den Körper gelangt ist – allein die Nachweisbarkeit eines Dopingmittels führt zur Verurteilung.



Vicky Schlittig konnte aber glaubhaft machen, dass das anabole Steroid in ihrer Dopingprobe ohne ihr Wissen in ihren Körper gelangt ist. Deshalb ist sie nicht gesperrt worden. Die Tatsache, dass sie über eineinhalb Jahre nicht an Wettkämpfen teilnehmen durfte, liegt an der vorläufigen Suspendierung. Die wird automatisch verhängt, sobald eine positive Dopingprobe vorliegt. Diese Suspendierung hat auch dazu geführt, dass Schlittig nicht mehr in den professionellen Strukturen des Verbandes trainieren durfte. Die mögliche Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wurde ihr damit genommen.