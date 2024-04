Frohe Nachricht aus dem Hause Herrmann-Wick. Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist erstmals Mutter geworden. Tochter Jonna kam bereits am vergangenen Dienstag zur Welt, wie die 35-Jährige am Sonntag (14. April) bei Instagram mitteilte. "Jonna, du bist der Höhepunkt von allem, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben. Am 09.04.24 wurde aus unserer Liebe Leben und unsere kleine Tochter Jonna kam zur Welt. Wir freuen uns auf eine chaotisch schöne, aufregende, neue, erfüllte Zeit zu Dritt!", verkündete die Sächsin überglücklich.