Es war kurz nach 3:00 Uhr in der Nacht auf Sonntag (24. März) deutscher Zeit, da jubelten zwölf deutsche Athleten und Athletinnen im neuseeländischen Wellington ausgiebig. Nach dem 62:50 (32:30) der deutschen Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft gegen die brasilianische Equipe war klar: Im Sommer geht es an die Seine und zu den Paralympics.

Das Überraschungsteam aus Brasilien stellte die Deutschen vor große Herausforderungen. Die Mannschaft um den gebürtigen Arnstädter Justus Heinrich, der für den RSB Thuringia Bulls spielt, und Josco Wilke vom Leipziger Behinderten- und Reha-Sportverein brauchte bis ins zweite Viertel zur ersten Führung. Mit einem hauchdünnen Vorsprung ging es in die Halbzeit. Danach schwanden die Kräfte bei den Brasilianern, Deutschland zog davon und wechselte munter durch. "Als der Schlusspfiff kam, war das unfassbar", sagte Josco Wilke: "Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich glaube, ich realisiere das erst, wenn ich mit dem Team tatsächlich nach Paris fahre." Am 28. August ist es dann soweit, dann starten die Paralympics in der französischen Metropole.