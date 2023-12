Football Dresden Monarchs holen Trainerschwergewicht aus den USA

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Greg Seamon wird neuer Headcoch der Dresden Monarchs. Das gaben die Sachsen am Mittwoch (13.12.2023) bekannt. Der 68-Jährige bringt die Erfahrung aus 20 Jahren in der American-Football-Liga mit nach Dresden. Zuletzt trainierte er schließlich die Tight Ends der Cleveland Browns (NFL). Seamon kennt auch den Ex-Coach der Monarchs, hatte zwölf Jahre bei den Cincinnati Bengals gearbeitet, wo Paul Alexander viele Jahre als Offensive-Line-Coach tätig war. Beide sind seit dieser Zeit befreundet, insofern kam der Tipp, nach Dresden zu wechseln, auch von Alexander. Vor sechs Wochen gab es dann am Randes eines Spieles in den USA die ersten Kontakte.