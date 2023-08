Mountainbike "Fans im Osten" beim Downhill-Spektakel in Bad Tabarz

Am Wochenende bebt wieder der Inselsberg: In Bad Tabarz steigt der 28. IXS Downhill-Cup. Über 380 Sportlerinnen und Sportler sind am Start, tausende Fans werden an der Strecke erwartet. "Fans im Osten" begleitet das Volksfest am Samstag (19.08.2023) mit einem Livestream.