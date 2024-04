Handball | Sachsenliga "Fans im Osten" beim Derby zwischen Görlitz gegen Cunewalde

18. April 2024, 09:00 Uhr

Bewerben und gewinnen. Das ist das Motto der gemeinsamen Aktion von MDR Jump und Sport im Osten. Der SV Koweg Görlitz hat es getan und so sind wir am kommenden Sonntag im Livestream von Sport im Osten ab 16:45 Uhr im Rahmen von "Fans im Osten" in Ostsachsen unterwegs. Ein Derby steht an.