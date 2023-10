Bildrechte: SG Medizin Bad Elster - Abteilung Skispringen

Die kleine Schanze ist weiter nutzbar und wird am Samstag Austragungsort des Mini-Skifliegens. Wobei fliegen Interpretationssache ist, die Sprünge gehen maximal acht bis neun Meter weit. Die Teilnehmer sind zwischen fünf und neun Jahren alt. Es werden drei Durchgänge gesprungen. Und danach geht es zu einem 500 Meter langen Waldhindernis-Lauf. "Diese Wettbewerbe finden seit vielen Jahren an fünf bis sechs Standorten in Sachsen statt. Am Ende gibt es einen Gesamtsieger und Sachsenpokal."