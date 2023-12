Oberhof war vom 6. bis 19. Februar Gastgeber der Biathlon-Weltmeisterschaften. Die Organisation war top, die deutschen Athletinnen und Athleten aber mussten lange warten, bis die erste Medaille feststand. Die Bilanz mit insgesamt drei Medaillen war am Ende doch recht mager, wobei die deutschen Männer kein Edelmetall beisteuern konnten. "Die Konkurrenz ist groß und sehr herausragend. Wir können aber im Konzert der vier, fünf, sechs großen Nationen mitmischen", sagte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes. Der überragende Athlet der WM war der Norweger Johannes Thingnes Bö, der in sieben Rennen sieben Medaillen gewann, davon fünf Goldene.

Bei den Frauen ruhten die deutschen Hoffnungen auf Denise Herrmann-Wick. Und die Sächsin lieferte. Im Sprintrennen verwies sie nach einem fehlerfreien Lauf die Schwedin Hanna Öberg mit 2,2 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz und sicherte nach fünf Tagen die erste deutsche Medaille. "Heute war ich total aufgeregt. Ich bin schon beim Einlaufen vom Puls gar nicht runtergekommen. Dass ich dann so ein Rennen mit Null im Sprint in den Schnee zaubern kann, und dann noch bei der Heim-Weltmeisterschaft. Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben", versuchte Herrmann-Wick das Erlebte einzuordnen. Und in der Verfolgung zwei Tage später sollte es zwar nicht ganz zu Platz eins reichen, hinter der Französin Julia Simon aber sicherte Herrmann-Wick Silber.