Bildrechte: IMAGO/Eibner

Schwimmen | DM in Berlin Wellbrock verpasst drittes Olympia-Ticket

26. April 2024, 18:09 Uhr

Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin sein drittes Olympia-Ticket verpasst. Der Magdeburger schlug am Freitag über 800 m Freistil zwar in 7:50,82 Minuten als Erster an, muss aber dennoch Oliver Klemet den Vortritt lassen.