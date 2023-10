In Plauen sind wieder starke Frauen und Männer gefragt. Von Freitag bis Samstag finden in der vogtländischen Stadt die Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben statt.

Louis Karnatz von der SG Fortschritt Eibau (Sachsen) stemmte in der Gewichtsklasse bis 67 kg im Reißen und Stoßen insgesamt 226 kg und holte damit den zweiten Platz. Der Sieg ging an Simon Brandhuber aus Speyer mit 272 Kilogramm. Der 2005 geborene Karnatz holte bei den Junioren in seiner Gewichtsklasse gar den Sieg vor Alexander Fischer-Ferdinand aus Potsdam. Seine Teamkollegin Pauline Walzak kam in der Klasse bis 55 Kilogramm auf Platz drei.