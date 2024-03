Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer hat den Weltcup-Gesamtsieg beim Saisonfinale in Lake Placid verpasst. Der 31-Jährige vom BRC Thüringen, der nach zwei Saisonsiegen in der Gesamtwertung klar geführt hatte, wurde vom Briten Matt Weston (1523 Punkte) noch abgefangen.

"Ich habe mich im ersten Lauf am Start verletzt. Im zweiten musste ich versuchen, dass es einigermaßen geht, doch nach fünf Metern ist mir der Beuger übelst zugegangen am rechten Bein. Ich habe mich nur gewundert, dass es nicht komplett abgerissen ist", sagte Grotheer, der bei der WM Ende Februar in Winterberg seinen dritten WM-Titel nach 2020 und 2021 gewonnen hatte.