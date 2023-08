Misersky studierte in den 60er Jahren an der Friedrich-Schiller-Universität Sportwissenschaften, war zudem ein begnadeter 3.000-Meter-Hindernissläufer. Wegen seiner Kontakte zu Sportlern aus der Bundesrepublik wurden ihm Starts im Westen verwehrt. In den 80er Jahren arbeitete er als Trainer im Nachwuchsbereich der Skilangläufer, wurde aber wegen seiner Weigerung, Dopingmittel in seiner Trainingsgruppe einzusetzen, entlassen. Aus dieser Trainingsgruppe gingen später einige Olympia-Starterinnen hervor. Seine Tochter Antje, die in der DDR nach WM-Bronze ihre Karriere beendet hatte, feierte nach dem Mauerfall im gesamtdeutschen Team 1992 den Olympiasieg im Skilanglauf.