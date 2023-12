Einziger "Schönheitsfehler" war die Entscheidung im Männer-Einzel. Hier raste Felix Loch an einer Medaille vorbei, aber ein Thüringer sprang in die Bresche. Max Langenhan fuhr mit Silber sein bestes Karriere-Ergebnis ein. Trotz kleiner Fehler in beiden Fahrten jubelte der Lokalmatador: "Ich bin Vize-Weltmeister, Silber ist heute Gold wert, ich bin glücklich."