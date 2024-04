Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat eine Lungenembolie erlitten und musste sich einer Not-Operation unterziehen. "Ich hatte so viele Thromben in der Lunge, dass der Herzdruck schon gestiegen war und es lebensgefährlich wurde", schrieb die 33-jährige ehemalige Bahnrad-Sprinterin am Montag (15. April 2024) bei Instagram.