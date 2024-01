Was für ein Erfolg für den LAC Eichsfeld: Der Lauf- und Ausdauersportclub aus Thüringen ist am Montag (29. Januar) für seine Initiative "Guidenetzwerk Deutschland" mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold 2023 ausgezeichnet worden. Überreicht wurde die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland von Bundeskanzler Olaf Scholz in der DZ BANK in Berlin. Für diesen Erfolg beim Wettbewerb "Sterne des Sports", der bereits zum 20. Mal durchgeführt wurde, erhält der LAC Eichsfeld ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.