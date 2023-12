"Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist so verrückt", sagte Carl im Anschluss an das Rennen. "Ich bin gar nicht so schnell gestartet, aber als ich die Zwischenzeiten von den Trainern bekommen habe, hat mich das noch mehr motiviert."

Es war der erste Einzelsieg für eine deutsche Frau im Weltcup außerhalb von Etappenrennen seit fast 20 Jahren. Zuletzt hatte Claudia Nystad im Januar 2004 in Otepää über 15 km triumphiert. Danach gelangen Nystad bei den Weltcups-Finals 2008 und 2009 im Sprint sowie Katharina Hennig bei der Tour de Ski 2023 in Val di Fiemme über 15 km jeweils Etappensiege. Hennig, 2022 in Peking Teamsprint-Olympiasiegerin mit Carl, fehlte am Sonntag in Trondheim wegen der Folgen einer Corona-Infektion.