Skilanglauf | Weltcup Victoria Carl krönt historische Saison

17. März 2024, 13:18 Uhr

Was für eine tolle Saison von Victoria Carl. Die Thüringerin lief beim letzten Rennen des Winters in Falun einmal mehr in die Top-10 und schrieb damit Geschichte.