Frustration und Ratlosigkeit allerorten – die deutsche Leichtathletik hat bei der gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Budapest den Höhepunkt ihrer Krise erreicht. "Mit dem Ist-Zustand können wir nicht zufrieden sein", kommentiert Jörg Bügner, Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, das medaillenlose Abschneiden der deutschen Athletinnen und Athleten bei den Titelkämpfen in Ungarn. "Dass wir in vielen Disziplinen den Anschluss an die Weltspitze verloren haben, ist festzustellen", so Bügner.