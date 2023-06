"Man konnte damals nicht wissen, dass es sich so entwickelt, umso schöner ist", sagte Anhalt-Sportdirektor Ralph Hirsch im Gespräch mit dem MDR. 24 Mal gab es schon Spitzensport in Dessau. Stars der Szene gaben und geben sich Klinke in die Hand. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist regelmäßig dabei, "weil es einfach Spaß macht, hier zu springen. Die Zuschauer sind so nah dran." "Nebenbei" gibt es in Dessau Ranglistenpunkte, die die Athleten für eine Olympia- oder WM-Qualifikation brauchen. Allein diese Tatsache sorgt dafür, dass Starts in Dessau begehrt sind. "Wir haben Hunderte Mails von Athleten bekommen, die starten wollen", erzählt Hirsch.