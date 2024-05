Speerwurf-Europameister Julian Weber hat bei seinem Saisoneinstieg in Dessau ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 29-jährige Mainzer warf beim Meeting in Sachsen-Anhalt im dritten Versuch 88,37 m und beendete den Wettkampf "extrem happy" vorzeitig. Weber hatte zuletzt wegen einer Adduktorenzerrung pausiert, wähnte sich aber dennoch in der "besten Form" seines Lebens. Das bestätigte er mit dem Sieg in Dessau. Der Ägypter Khaliq Mustafa auf Platz zwei lag deutlich zurück (81,92). Max Dehning (Leverkusen), der im Februar über 90 m geworfen hatte, kam auf Platz drei (81,78), Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) auf Rang sechs (78,15).