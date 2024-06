Dabei lief seine Karriere niemals nur in eine Richtung. Für EM-Bronze und den damit verbundenen Eintrag in die Geschichtsbücher hat er hart gekämpft, womöglich härter als viele Konkurrenten. "Ich bin ein Läufer, der alles geben muss, um so etwas abzurufen." Erst vor fünf Jahren begann der Dresdner, internationale Wettkämpfe zu bestreiten. Damals war er schon 23. "In meinen Jugendjahren habe ich meine Berufsausbildung durchgezogen", erzählt der gelernte Kaufmann im Einzelhandel. Nach seiner Ausbildung arbeitete Bebendorf teilzeit bei der AOK. Aber der Traum vom Profisport schlummerte immer in dem zielstrebigen Athleten.



Erst seit 2020 – mit dem Eintritt in die Sportfördergruppe der Bundeswehr – kann er sich 100 Prozent auf den Sport konzentrieren. Ein Jahr später feierte er in Tokio seine Olympia-Premiere, schied aber im Vorlauf aus. Auch bei der Weltmeisterschaft reichte es im Konzert der Allerbesten bisher nicht für Spitzenplätze. Dafür lief Bebendorf 2022 bei den Heim-Europameisterschaften in München als Fünfter (nachträglich wurde er auf Platz vier gesetzt) schon in Podestnähe. Damals war seine Zeit (8:26,49 Minuten) aber deutlich langsamer.