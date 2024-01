Am Samstag traf sich die Leichtathletik-Elite der Läufer und Springer zum traditionellen Hallenmeeting in Chemnitz. In sechs verschiedenen Disziplinen wurden Medaillen vergeben. Dabei gab es mehrfach Grund zum Jubeln für mitteldeutsche Athleten.

"Es ist immer etwas Besonderes, hier in Chemnitz zu springen", sagte Heß nachdem er sich den Titel im Dreisprung in seiner Heimatstadt sicherte. Der 27-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz kam mit seinem besten Versuch auf 16,44 Meter und sprang damit nur acht Zentimeter weiter als der Zweitplatzierte Selva Thirumaran aus Indien. Dritter wurde der Schwede Gabriel Wallmark mit 15,66 Metern. Heß' Mannschaftskamerad Franjo Franke landete mit 15,26 Metern auf dem fünften Platz.

Trotz des Sieges war Heß mit seiner Leistung nicht vollends zufrieden. "Bis zum Brett sieht es gut aus, auch der Anlauf fühlt sich gut an, jetzt muss noch das Läuferische dazukommen", erklärt der Dreisprung-Europameister von 2016. Bis zu den Deutschen Hallenmeisterschaften am 17. und 18. Februar in Leipzig will Heß wieder seine Topform erreichen.