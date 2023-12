Vize-Weltmeister Max Langenhan hat beim Weltcup-Auftakt der Rennrodler seine Siegesserie ausgebaut. Nach sechs Erfolgen am Stück in der vergangenen Saison gewann der 24-Jährige auch das erste Rennen des Winters. In Lake Placid setzte sich Langenhan am Freitag mit einem Vorsprung von 0,446 Sekunden vor den Österreichern Jonas Müller und Nico Gleirscher durch. "Ich bin super happy, dass es halbwegs gut geklappt hat. Der zweite Lauf war jetzt nicht mehr ganz so gut." Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch wurde beim Auftakt Achter unmittelbar vor seinem Teamkollegen David Nössler auf Rang neun.