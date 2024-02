Vor dem Sprint am Sonntagnachmittag und dem Finale am ersten März-Wochenende an gleicher Stelle ist Langenhan nach einer überragenden Saison mit sechs Weltcup-Siegen und dem WM-Titel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. "Es ist natürlich toll, dass ich den Gesamtweltcup gewonnen habe. Aber unter den Schmerzen lässt die Freude noch auf sich warten", sagte Langenhan, der sich im ersten Lauf eine Blessur am Rücken zugezogen hatte.