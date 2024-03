Breitensport Thüringer Sportvereine melden Mitgliederrekord

Der Landessportbund (LSB) Thüringen kann sich über einen Mitgliederrekord freuen. In der aktuellen Bestandserhebung sind im Thüringer Vereinssport so viele Mitglieder wie noch nie aktiv. Die über 3.200 Sportvereine Thüringens haben 376.000 Mitglieder und damit 15.000 mehr als noch vor einem Jahr. 9.000 der neuen Mitglieder sind dabei unter 18 Jahren.

2010 hatte der LSB Thüringen zuletzt eine annährend große Zahl vermelden können. Damals waren 374.504 in den Vereinen vertreten. "Der Zuwachs ist der Lohn des unermüdlichen Engagements der Haupt- und Ehrenamtlichen in den Thüringer Sportvereinen", erklärte LSB-Präsident Prof. Dr. Stefan Hügel.

Einen Schub gab es laut LSB auch durch die eigene Vereinskampagne, die im April 2023 gestartet wurde. "Hierfür gebührt allen Unterstützenden der Kampagne ein großes Dankeschön", so Hügel. Im großen Andrang sieht er aber Herausforderungen. So müsse es ausreichend Kapazitäten in modernen Spielstätten geben, auch die Strukturen und das Ehrenamt müsse professionalisiert werden.