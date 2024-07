Es war - mal wieder - ein neuer Zuschauerrekord für Deutschlands größte Einzelsportveranstaltung. Im Vergleich zur alten Bestmarke vor einem Jahr (233.196) bedeutete das eine erneute Steigerung um fast 20.000 Menschen. "Der dritte Zuschauerrekord in Folge begeistert uns und beweist, dass die Faszination und die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen ist. Eine Viertelmillion Besucher haben an vier Tagen friedlich ein wahres Motorsport-Festival gefeiert", resümierte ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser, der auch ausdrücklich all die ehrenamtlichen Helfer lobte, "die eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erst möglich machen".

Für Spektakel auf der Strecke sorgte dann die Piloten. In der "Königsklasse" MotoGP zeigte der Spanier Marc Marquez einmal mehr, warum er sich in den letzten 14 Jahren den Titel "King of Sachsenring" erarbeitet hat. Von Platz 13 fuhr er noch auf den zweiten Platz nach vorne und verpasste so erstmals seit vielen Jahren wieder einen Sieg. Seit 2010 hatte Marquez jedes Rennen auf der 3,671 Kilometer langen Berg- und Talbahn, bei dem er in der Startaufstellung stand, auch gewonnen. Diesmal ging der oberste Platz auf dem Podium an Weltmeister Francesco Bagnaia aus Italien, der von einem Sturz des bis dahin führenden Sprint-Siegers Jorge Martin (Spanien) in der letzten Runde profitierte.